Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach Widerstand festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (15.04.2026) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der Passanten sowie Polizeibeamte geschlagen und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 30-Jährige schlug gegen 16.00 Uhr im Oberen Schloßgarten zunächst zwei Passanten. Als alarmierte Polizeibeamte den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, schlug der 30-Jährige gegen das Streifenfahrzeug und anschließend einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Bei der darauffolgenden Festnahme soll der Tatverdächtige erheblichen Widerstand geleistet haben, Durch den Schlag erlitt die 29-jährige Beamtin erhebliche Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sie konnte ihren Dienst nicht mehr fortführen. Der 30-Jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Donnerstags (16.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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