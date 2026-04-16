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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach Widerstand festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (15.04.2026) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der Passanten sowie Polizeibeamte geschlagen und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 30-Jährige schlug gegen 16.00 Uhr im Oberen Schloßgarten zunächst zwei Passanten. Als alarmierte Polizeibeamte den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, schlug der 30-Jährige gegen das Streifenfahrzeug und anschließend einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Bei der darauffolgenden Festnahme soll der Tatverdächtige erheblichen Widerstand geleistet haben, Durch den Schlag erlitt die 29-jährige Beamtin erhebliche Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sie konnte ihren Dienst nicht mehr fortführen. Der 30-Jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Donnerstags (16.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.04.2026 – 16:08

    POL-S: Tatverdächtiger leistet Widerstand

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (16.04.2026) einen 29 Jahre alten Mann in der Wolframstraße vorläufig festgenommen, der sich während seiner Festnahme gewehrt und zwei Beamte leicht verletzt hat. Der Mann fiel auf, als er gegen 23.50 Uhr mit einem Fahrrad in Schlangenlinien über eine rote Ampel gefahren sein soll. Als ein Beamter ihn ansprach und einer Verkehrskontrolle ...

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