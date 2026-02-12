Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Serie von Pkw-Aufbrüchen in Spall und Winterbach - 18 Fahrzeuge betroffen

Bad Kreuznach (ots)

Am 12.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 06:00 Uhr in den Gemeinden Spall und Winterbach zu einer Serie von Aufbrüchen an Personenkraftwagen.

Insgesamt wurden in beiden Gemeinden 18 geparkte Fahrzeuge aufgebrochen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

In mehreren Fällen konnten die Täter durch Überwachungskameras aufgezeichnet werden. Aufgrund des Erscheinungsbildes ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Gemeinden um dieselben Täter handelt.

Beide Täter waren offenbar männlich, von normaler Statur und trugen Kapuzenjacken sowie Handschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell