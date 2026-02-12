PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Serie von Pkw-Aufbrüchen in Spall und Winterbach - 18 Fahrzeuge betroffen

Bad Kreuznach (ots)

Am 12.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 06:00 Uhr in den Gemeinden Spall und Winterbach zu einer Serie von Aufbrüchen an Personenkraftwagen.

Insgesamt wurden in beiden Gemeinden 18 geparkte Fahrzeuge aufgebrochen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

In mehreren Fällen konnten die Täter durch Überwachungskameras aufgezeichnet werden. Aufgrund des Erscheinungsbildes ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Gemeinden um dieselben Täter handelt.

Beide Täter waren offenbar männlich, von normaler Statur und trugen Kapuzenjacken sowie Handschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 12:20

    POL-PDKH: Totalschaden nach Wildunfall

    55546 Fürfeld (ots) - Ein Reh auf der Fahrbahn der Landstraße zwischen Fürfeld und Wonsheim war Ursache für einen Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der 23-jährige Fahrer eines SUV befuhr am Donnerstag, den 12. Februar 2026, um 00.40 Uhr, die Landstraße in Richtung Wonsheim. Im Anschluss an eine Rechtskurve erkannte er das Tier mitten auf der Straße. Trotz sofortiger Vollbremsung rutschte der Mann aus der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:00

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Im Zeitraum vom 30.01.2026 bis 08.02.2026 nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Reihenhauses in der Straße Agnesienberg in Bad Kreuznach aus. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:00

    POL-PDKH: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Roxheim

    Roxheim (ots) - Am Abend des 10.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Roxheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Gräfenbach ein Fenster auf und drangen so in das Objekt ein. Hierin wurden mehrere Räume durchwühlt. Derzeit liegen noch keine abschließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren