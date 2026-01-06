Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Sportheim - Hinweise gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum vom 26.12.25 bis 30.12.25 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Sportheim in der Wehlachstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten sowohl beim Versuch die Seiteneingangstür aufzuhebeln als auch beim Einschlagen einer Scheibe. In das Innere des Sportheims gelangen die Täter nicht. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

