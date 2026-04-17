Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstagabend (16.04.2026) eine Seniorin um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief die 87-Jährige gegen 17.30 Uhr an und machte ihr glaubhaft, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie ebenfalls gefährdet sei. Durch geschickte Gesprächsführung blieb die Seniorin mit dem Anrufer am Telefon, bis ein unbekannter Täter an ihrer Tür klingelte um ihre Wertsachen entgegenzunehmen. Die 87-Jährige händigte dem Mann mindestens zehn Goldmünzen aus. Der Geldabholer war laut der Seniorin zwischen 25 und 30 Jahre alt und war zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte dunkles Haar, einen dunklen Teint und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

-Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

-Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

-Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! -Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! -Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

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