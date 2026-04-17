Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 19 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Donnerstag (16.04.2026) bei einem Sturz in der Epplestraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Roller gegen 18.00 Uhr in der Epplestraße Richtung Degerloch. Auf Höhe der Einmündung Gewann Stock musste ein vor ihm fahrender Autofahrer bremsen. Der Rollerfahrer bremste ebenfalls und stürzte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

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