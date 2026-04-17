Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Haftbefehl gesucht und Widerstand geleistet - Polizeibeamte leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Freitag (17.04.2026) bei seiner Festnahme Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Polizisten waren zu Fuß in der Leonhardstraße unterwegs, als sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 44-Jährige wegen eines Vollstreckungshaftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben ist. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige vehement und verletzte die beiden Polizeibeamten. Kurze Zeit später erhielten die Beamten von Zeugen Hinweise auf einen möglichen Rauschgifthandel in einem Gebäude an der Leonhardstraße. Als die Polizisten das Gebäude betraten, versuchten mehrere Personen über ein Fenster auf ein Vordach zu flüchten. Dabei warf ein 32 Jahre alter Mann ein Klemmtütchen mit rund 10 Gramm mutmaßlichem Kokain weg. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 32-Jährigen wieder auf freien Fuß. Der 44-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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