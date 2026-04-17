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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falscher Polizeibeamter - Mutmaßlichen Abholer festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.04.2026) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 77-Jährigen um Geld im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu betrügen. Der Senior wandte sich gegen 13.45 Uhr an die Polizei, nachdem er aufgefordert wurde Bargeld und Wertgegenstände aus seinem Bankschließfach zu holen und diese zum Schutz vor Einbrecherbanden an einen angeblichen Kriminalbeamten zu übergeben. Gemeinsam mit den Polizeibeamten gelang es, eine Geldübergabe zu fingieren. Als einige Zeit später ein Abholer das Geld abholen wollte, nahmen die Beamten den 25-Jährigen fest. Der 25-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (17.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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