Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unklarer Unfallhergang - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt zu einem Unfall, der sich am Dienstag, 21. April, in Dülken auf der Straße Schirick zugetragen hat.

Gegen 18.30 Uhr an diesem Dienstag war eine 59-jährige Frau aus Nettetal mit ihrem Motorroller auf der Straße Schirick in Dülken aus Richtung Viersen kommend in Richtung Brabanter Straße unterwegs. Sie wollte nach links in den Kampweg einbiegen. Von hinten kam ein unbekannter Motorradfahrer und überholte links.

Die 59-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Hilfe erfuhr die gestürzte Motorrollerfahrerin von der Frau, die im Pkw hinter ihr war. Ihr gegenüber erklärte sie aber damals noch, es sei alles in Ordnung, sie benötige weder Polizei noch Rettungsdienst. Später stellte sich heraus, dass sie doch verletzt worden ist. Außer dieser Autofahrerin könnte es noch weitere Zeuginnen oder Zeugen geben. Der Hergang des Unfalls muss noch vollständig aufgeklärt werden. Außerdem brauchen die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise auf den Motorradfahrer, von dem bislang nur bekannt ist, dass das Motorrad schwarz und seine Schutzkleidung schwarz-rot gewesen sei. Wenn Sie eine Erinnerung an diesen Unfall haben, wenn Sie möglicherweise sogar die Ersthelferin waren, dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (323)

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