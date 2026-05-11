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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ehepaar ausgeraubt - Hinweise gesucht!

Willich (ots)

Am Sonntag, 10. Mai, kam es um 19:50 Uhr zu einem Raub in der Straße "Hardt" in Willich. Ein Ehepaar befand sich auf seiner Grundstückseinfahrt, als es von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde. Einer der Unbekannten schlug den Mann, sodass dieser zu Boden ging. Dabei entwendete er ihm die Armbanduhr. Der andere Mann würgte die Frau, bis sie ihm ihre Armbanduhr gab. Ein dritter Täter saß währenddessen in einem schwarzen Pkw, in welchen die beiden anderen anschließend einstiegen und flüchteten. Der Mann wurde durch den Raub leicht verletzt. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Der erste hatte eine schmale, drahtige Figur, einen Drei-Tage-Bart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit grau-braunem Aufdruck sowie eine schwarze Kappe. Der zweite war stämmig, 170-180 cm groß und trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe. Beide sprachen sehr gutes Deutsch. Falls Sie Hinweise zu den Unbekannten haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (327)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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