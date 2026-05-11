Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Verletzte nach Pfeffersprayangriff - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Gegen 1 Uhr am Sonntag, 10. Mai, kam es zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses zwischen mehreren Personen. Vier Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden, nachdem sie auf dem dortigen Parkplatz in der Freiheitsstraße in Viersen ausstiegen, von 20-40 Personen verbal und wenig später auch körperlich angegriffen. Alle vier Personen wurden durch Pfefferspray und Schläge leicht verletzt. Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Angreifern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (331)

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