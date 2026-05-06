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POL-PDNW: Verkehrsunfälle nach Ölspur

POL-PDNW: Verkehrsunfälle nach Ölspur
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Deidesheim (ots)

Am 06.05.2026 gegen 07:00 Uhr ereigneten sich in der Weinstraße in Deidesheim/Zentrum zwei Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrer. Hier kamen auf Grund einer massiven Ölspur ein 62jähriger Motorrad- und ein 58 jähriger Fahrradfahrer zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Ölspur zog sich mindestens 900 Meter durch den Ortskern von Deidesheim in Richtung Forst/Weinstraße. Der Verursacher der Ölspur ist bis dato unbekannt, Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zum Verursacher der Ölspur werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Oliver Jösch, PHK

Telefon: 063214-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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