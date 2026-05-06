Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfälle nach Ölspur

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Deidesheim (ots)

Am 06.05.2026 gegen 07:00 Uhr ereigneten sich in der Weinstraße in Deidesheim/Zentrum zwei Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrer. Hier kamen auf Grund einer massiven Ölspur ein 62jähriger Motorrad- und ein 58 jähriger Fahrradfahrer zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Ölspur zog sich mindestens 900 Meter durch den Ortskern von Deidesheim in Richtung Forst/Weinstraße. Der Verursacher der Ölspur ist bis dato unbekannt, Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zum Verursacher der Ölspur werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

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