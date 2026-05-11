Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior um Bargeld betrogen - Kripo ermittelt

Willich-Schiefbahn (ots)

Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zu einem Betrug an einem Senior aus Schiefbahn aufgenommen. Am Donnerstag, 7. Mai, erhielt der Senior gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Staatsanwalt. Dieser gab an, dass es vermehrt zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Der Anrufer fragte den Senior, ob er Wertgegenstände zu Hause habe. Der Senior erzählte ihm, dass er Bargeld zu Hause habe. Der Staatsanwalt eröffnete dem Mann, dass er einen Polizisten zu ihm nach Hause schickt, der das Geld zur Sicherheit abholen soll. Kurze Zeit später klingelte ein Mann an der Haustür in der Linsellesstraße in Schiefbahn und gab sich als Polizist aus. Der Senior händigte ihm daraufhin einen fünfstelligen Geldbetrag aus. Der Senior beschrieb den Unbekannten wie folgt: Er war circa 35 Jahre alt, 190 cm groß und kräftig. Haben Sie am Donnerstag etwas Auffälliges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. Das ist eine bekannte Betrugsmasche. Bitte informieren Sie Ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger darüber, dass weder Staatsanwälte noch Polizisten Geld oder Wertgegenstände sicherstellen. Geben Sie am Telefon niemals Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis und lassen Sie niemals Fremde in Ihr Haus. /jk (330)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell