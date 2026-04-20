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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16.04.2026, 23.30 Uhr, bis Freitag, 17.04.2026, 13.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle ein. Hier wurden mehrere Computer entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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