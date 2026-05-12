Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Kreis Viersen (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" kontrollierte die Polizei Viersen in der vergangenen Woche den gewerblichen Personen- und Güterverkehr im Kreisgebiet. Bei den Kontrollen ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt sechs Verstöße aufgrund von Überladung. Drei Fahrzeuge fielen durch eine nicht ordnungsgemäße Sicherung der Ladung auf. In einem weiteren Fall ahndeten die Einsatzkräfte einen Verstoß gegen die Gefahrgutbestimmungen. In neun Fällen mussten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt untersagen, unter anderem aufgrund technischer Mängel. Ein Schwertransport konnte die notwendige Genehmigung nicht vorweisen, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen Geschwindigkeitsverstößen, der Benutzung von Mobiltelefonen oder Verstößen gegen die Gurtpflicht. Die Polizei Viersen beteiligt sich regelmäßig an Schwerpunkteinsätzen und Kontrollwochen zu unterschiedlichen Themen, die der Bekämpfung der Hauptunfallursachen und der Verbesserung der Verkehrssicherheit dienen. /wg (334)

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