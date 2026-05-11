Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hubschraubereinsatz - Suche nach gestohlenem Pkw

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Hubschraubereinsatz, weil nach ersten Meldungen ein Pkw gestohlen wurde. Vorausgegangen war nach derzeitigem Stand eine Beziehungstat von einem 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz an seiner 28-Jährigen Ex-Freundin aus Schwalmtal. Bei dem Streit entwendete er ihren Autoschlüssel und flüchtete mit dem Wagen der 28-Jährigen von der Straße Herrenpfad Süd in Richtung Leuther Straße. Im Rahmen der Fahndung fanden Einsatzkräfte den Pkw wenige Kilometer entfernt. Der 37-Jährige konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. /jk (333)

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