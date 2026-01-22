Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Kellerbrand in Untermaubach Menschenleben in Gefahr /Vollalarm für die Feuerwehr Kreuzau

Kreuzau

Am gestrigen Nachmittag wurde die komplette Feuerwehr Kreuzau zu einem Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr (MIG) nach Untermaubach alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Eingangs- und Kellerbereich durch eine im Keller in Brand geratene Kaffeemaschine verraucht war. Der Brand war, nach Aussage des Eigentümers, bereits durch ihn eigenständig gelöscht worden. Beim Löschversuch kam dieser mit Rauch in Kontakt und wurde daraufhin vom Rettungsdienst betreut. Zusätzlich wurden ein Notarzt sowie ein Avoximeter nachgefordert.

Seitens der Feuerwehr wurde ein Löschrohr vorbereitet und im Keller ein Rauchvorhang gesetzt. Der Brandraum wurde durch ein Trupp unter Atemschutz mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Anschließend wurde der betroffene Bereich mithilfe eines Hochdrucklüfters entraucht. Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Zwei Personen musste der Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle einem Krankenhaus vorführen.

Die Feuerwehr Kreuzau war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung erhielt sie im Rahmen der gegenseitigen Hilfe durch die Feuerwehr Hürtgenwald. Ebenfalls im Einsatz waren die Polizei, Kräfte des FTZ und des Rettungsdienstes sowie das Ordnungsamt der Gemeinde Kreuzau.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kreuzau, übermittelt durch news aktuell