Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Feuer in nicht mehr genutzter Lagerhalle - Verdacht der Brandstiftung

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (08.02.2026) sichtete ein Zeuge Rauch und Flammen in einer nicht mehr genutzten Lagerhalle in Lübeck St. Lorenz Nord. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes löschen, Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 5000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach geriet an mehreren Stellen Unrat in der Halle in Brand, die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22.10 Uhr erkannte ein Zeuge Rauch und Feuerschein im Erdgeschoss der nicht mehr genutzten Halle in der Schwartauer Allee. Beim Eintreffen tellten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Gebäude fest, zudem waren mehrere Explosionsgeräusche wahrnehmbar. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung, konnte im Inneren der Halle mehrere Brandstellen lokalisieren und diese löschen. Bedingt durch Feuer, Hitze und Ruß entstanden Schäden an der Fassade und auch Abplatzungen an der Decke.

Nach vorliegenden Erkenntnissen brannte es in dem verlassenen Gebäude an mindestens zwei Stellen, die Explosionsgeräusche entstanden durch erhitzte und dadurch explodierte Sprühdosen. Beamte der Lübecker Kriminalpolizei sicherten noch am Abend erste Spuren und Hinweise. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Es besteht der Verdacht, dass Müll und Unrat in dem verlassenen Gebäude bewusst in Brand gesetzt wurden, deswegen ermittelt das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang überprüfen die Ermittler auch Hinweise auf mögliche verdächtige Personen. Weitere Zeugen, denen am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr verdächtige Personen vor oder in der Lagerhalle in der Schwartauer Allee oder auch in der rückwärtig des Gebäudes verlaufenden Katharinenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Lübecker Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell