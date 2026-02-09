PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord
Feuer in nicht mehr genutzter Lagerhalle - Verdacht der Brandstiftung

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (08.02.2026) sichtete ein Zeuge Rauch und Flammen in einer nicht mehr genutzten Lagerhalle in Lübeck St. Lorenz Nord. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes löschen, Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 5000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach geriet an mehreren Stellen Unrat in der Halle in Brand, die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22.10 Uhr erkannte ein Zeuge Rauch und Feuerschein im Erdgeschoss der nicht mehr genutzten Halle in der Schwartauer Allee. Beim Eintreffen tellten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Gebäude fest, zudem waren mehrere Explosionsgeräusche wahrnehmbar. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung, konnte im Inneren der Halle mehrere Brandstellen lokalisieren und diese löschen. Bedingt durch Feuer, Hitze und Ruß entstanden Schäden an der Fassade und auch Abplatzungen an der Decke.

Nach vorliegenden Erkenntnissen brannte es in dem verlassenen Gebäude an mindestens zwei Stellen, die Explosionsgeräusche entstanden durch erhitzte und dadurch explodierte Sprühdosen. Beamte der Lübecker Kriminalpolizei sicherten noch am Abend erste Spuren und Hinweise. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Es besteht der Verdacht, dass Müll und Unrat in dem verlassenen Gebäude bewusst in Brand gesetzt wurden, deswegen ermittelt das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang überprüfen die Ermittler auch Hinweise auf mögliche verdächtige Personen. Weitere Zeugen, denen am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr verdächtige Personen vor oder in der Lagerhalle in der Schwartauer Allee oder auch in der rückwärtig des Gebäudes verlaufenden Katharinenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Lübecker Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-HL: Stockelsdorf/Ostholstein Brand in einer Doppelhaushälfte

    Lübeck (ots) - Freitagabend (06.02.2026) bemerkte eine Passant starken Rauch im Bereich des Daches einer Doppelhaushälfte in der Tannenbergstraße und informierte die Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer im Obergeschoss konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Ein 36-jähriger Stockelsdorfer bemerkte am Freitag ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:48

    POL-HL: Lübeck / St. Gertrud / Brand im 1. OG in einem Mehrfamilienhaus

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (05.02.2026) wurden die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck zu einem Feuer in Lübeck/St. Gertrud gerufen. Der Brand wurde in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses lokalisiert. Das Gebäude musste evakuiert werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine verletzte Person aus der Wohnung retten. Am 05.02.2026 um 18.02 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren