POL-HL: Stockelsdorf/Ostholstein Brand in einer Doppelhaushälfte

Freitagabend (06.02.2026) bemerkte eine Passant starken Rauch im Bereich des Daches einer Doppelhaushälfte in der Tannenbergstraße und informierte die Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer im Obergeschoss konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Ein 36-jähriger Stockelsdorfer bemerkte am Freitag gegen 20.20 Uhr Rauch aus dem Dach einer Doppelhaushälfte in der Tannenbergstraße dringen und alarmierte die Feuerwehr. Gleichzeitig versuchte er, die Bewohner der beiden Wohneinheiten zu warnen. In der brandbetroffenen Hälfte konnte er niemanden antreffen, die 88-jährige Nachbarin verließ vorsorglich ihre Wohnung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei sollen bereits Flammen aus dem Dach geschlagen sein. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Die Doppelhaushälfte wird aktuell nicht bewohnt, sondern renoviert.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

