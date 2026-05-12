POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht
Willich-Anrath (ots)
Am Montag kam es zwischen 8:45 Uhr und 10:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Neusen-Straße in Anrath. Mindestens eine Person verschaffte sich über die Hauseingangstür Zugang zum Haus. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise zu dem Einbruch entgegen. /jk (336)
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