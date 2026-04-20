POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots) - Am 19.04.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Polizeikommissariats in Jever zu einem Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien ein 33-jähriger Mann in der Dienststelle, um einen zuvor am selben Tag stattgefundenen Verkehrsunfall zu schildern. Im Verlauf des Gesprächs wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. ...

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