Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 15.04.26, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Groß Belt, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Daimler-Benz vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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