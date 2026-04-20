Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Verkehrsleitpfosten - Minderjährige gestellt
Varel (ots)
Am 19.04.2026, gegen 22:25 Uhr, kam es im Bereich Am Tennisplatz in Varel zu einem Diebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Minderjährige im Alter von 17 und 13 Jahren zwei Verkehrsleitpfosten von der Berme einer Straße. Im Anschluss flüchteten sie fußläufig vom Tatort.
Die Jugendlichen konnten durch eine Funkstreifenwagenbesatzung gestellt werden. Die entwendeten Leitpfosten wurden wieder an ihren Ursprungsort zurückgebracht.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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