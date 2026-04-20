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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Verkehrsleitpfosten - Minderjährige gestellt

Varel (ots)

Am 19.04.2026, gegen 22:25 Uhr, kam es im Bereich Am Tennisplatz in Varel zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Minderjährige im Alter von 17 und 13 Jahren zwei Verkehrsleitpfosten von der Berme einer Straße. Im Anschluss flüchteten sie fußläufig vom Tatort.

Die Jugendlichen konnten durch eine Funkstreifenwagenbesatzung gestellt werden. Die entwendeten Leitpfosten wurden wieder an ihren Ursprungsort zurückgebracht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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