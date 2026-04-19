Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel, 17.-19.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern Varel -

Am Freitagnachmittag befuhren zwei 14-jährige Jungen aus Varel mit ihren Fahrrädern nebeneinander die Bürgermeister-Osterloh-Straße in Richtung Moorweg. Einer der Jungen geriet dabei leicht mit dem rechts neben ihm Radelnden aneinander, wobei dieser sich eine leichte Verletzung an der Hand zuzog. Nach der Berührung wich der links fahrende Radler nach links aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw Opel einer 61-jährigen Frau aus Varel, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw, so dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste. An dessen Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin Zetel -

Am Freitagnachmittag befuhr ein 80-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw Daimler Chrysler den Plaggendamm in Richtung Westersteder Straße. Im Einmündungsbereich zur übergeordneten L 815 hielt er zunächst an, um den vorfahrtberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah er eine bevorrechtigt auf dem Radweg der Westersteder Straße fahrende 57-jährige Frau aus Bockhorn, die in Richtung Neuenburg unterwegs war. Es kam zum leichten Zusammenstoß, in dessen Folge die Radlerin sich leichte Verletzungen zuzog, die jedoch keiner medizinischen Versorgung bedurften. Weiterhin entstanden Sachschäden am Pkw und Pedelec.

Diebstahl eines Kupferkabels

Bockhorn -

In der Nacht zum Samstag gruben bislang unbekannte Täter an einer Lagerstätte für Baustellenmaterial an der Sielstraße in Ellenserdammersiel diverse Meter verlegtes Kupferkabel aus, welches der Stromversorgung der Baustellenbeleuchtung diente, und entwendeten dieses. Das Freilegen und Verladen des voluminösen Diebesgutes dürfte sowohl kraft- als auch zeitaufwändig gewesen sein. Zum Abtransport dürfte ein Transporter oder ähnlich großes Fahrzeug Verwendung gefunden haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu kontaktieren.

Diebstahl aus Pkw

Varel -

In der Nacht zum Samstag öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen auf dem Cityparkplatz parkenden Skoda Octavia und einen auf dem Haferkampparkplatz parkenden Pkw Kia Sportage. Beide Fahrzeuge wurden nach Diebesgut durchsucht. Aus einem der Personenkraftwagen wurde ein Rucksack entwendet, welcher im Nahbereich jedoch aufgefunden werden konnte. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-920 mitzuteilen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, Wertgegenstände wie Geldbörsen, Taschen, technische Geräte, etc. unbeaufsichtigt in geparkten Fahrzeugen zu hinterlassen. Die Schäden, die durch gewaltsames Eindringen in tatbetroffene Pkw entstehen, überschreiten häufig den Wert des entwendeten Gutes bei weitem.

Brand einer Anhäufung Rindenmulch

Varel -

Am frühen Freitagmorgen geriet auf dem Grundstück an der Karl-Nieraad-Straße eine Anhäufung Rindenmulch in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Varel gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung an einer öffentlichen Toilettenanlage Varel -

Am Freitagnachmittag beschädigten Jugendliche die öffentliche Toilettenanlage am Schloßplatz. Zwei Türen wurden dabei so stark beschädigt, dass die Toilettenanlage vorübergehend für die allgemeine Nutzung gesperrt werden musste. Bereits am Donnerstagnachmittag fielen Jugendliche im gleichen Zusammenhang auf. Hier hängten sie die Türen aus und legten sie im Nahbereich ab. Personalien konnten in beiden Fällen erhoben werden. Die Polizei in Varel hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Diebstahl eines Mountainbikes

Varel -

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 21:50 und 21:56 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarz-rotes Mountainbike, welches verschlossen vor einem Discounter an der Wiefelsteder Straße abgestellt worden war. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Zetel -

Am Samstagvormittag unterzog eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel einen 25-jährigen Mann aus Zetel, der mit seinem Pkw VW Passat auf der Westersteder Straße unterwegs war, einer Kontrolle. Im Rahmen dieser konnte festgestellt werden, dass der Zeteler sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl keine Pflichtversicherung für das Fahrzeug bestand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

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