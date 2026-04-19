Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadtgebiet Wilhelmshaven - 17.-19.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, randalierte eine Gruppe von 6-7 Jugendlichen vor einem Einfamilienhaus im Stadtteil Schaar. Hierbei ging eine Deko-Lampe im Garten der Geschädigten zu Bruch. Als die Geschädigten (26 und 65 Jahre alt) die Jugendlichen zur Rede stellten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Geschädigten wurden aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten. Die Jugendlichen flüchteten im Anschluss vom Tatort. Die Geschädigten wurden leicht verletzt. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uneinsichtiger Ladendieb bedroht und beleidigt den Ladendetektiv

Am Samstagnachmitttag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 28-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Siebethsburg durch einen Ladendetektiv beobachtet und gestellt. Anschließend wurde der Detektiv durch den Tatverdächtigen beleidigt und verbal bedroht. Nach Eintreffen der Polizei konnte die Lage beruhigt werden. Der 28-Jährige muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

Randalierer/ Sachbeschädigung

Zunächst randalierte ein 50-Jähriger am Samstag, gegen 14:40 Uhr, in der Gerichtsstraße. Er beschädigte hierbei eine Wohnungstür seiner Ex-Lebensgefährtin. Er erhielt vor Ort einen polizeilichen Platzverweis und kam diesem zunächst nach. Etwa zwei Stunden später erschien der Verursacher erneut an der Örtlichkeit und verhielt sich aggressiv. Ursächlich hierfür dürfte auch seine Alkoholisierung (2,8 Promille) gewesen sein. Zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige in Polizeigewahrsam genommen.

Verstoß Pflichtversicherung

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen 35-jährigen Führer eines E-Scooters im Metzer Weg. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war. Gegen den 35-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr/ Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, konnte nach einem Zeugenhinweis eine 67-jährige Fahrzeugführerin auf der Oldenburger Straße (B 210)/ Orbisstraße angehalten und kontrolliert werden. Zuvor hatte sie die Friedenstraße, Friedrich-Paffrath-Straße, Bismarckstraße, Oldenburger Straße - in unsicherer Fahrweise, wie Schlangenlinien und Beinaheunfällen - mit ihrem Pkw (grauer VW Tiguan) befahren. Nach bisherigem Ermittlungstand kam es auf diesem Streckenverlauf zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Vortest wurde abgelehnt. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Der vorherige Fahrtverlauf der Fahrzeugführerin ist gegenwärtig unbekannt. Mögliche geschädigte/ gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden (Tel. 04421-9420).

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