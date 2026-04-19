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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung - Nachtrag vom 19.4.26 - Wilhelmshaven - Brand in Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Allensteinweg in Wilhelmshaven. Nach bisherigem Ermittlungstand hielt sich der 14-Jährige Sohn der Familie allein in der Wohnung auf. Er spielte unsachgemäß mit einer Haarspraydose und einem Feuerzeug. Hierbei setzte er Mobiliar in seinem Kinderzimmer in Brand. Er konnte die Wohnung selbständig verlassen. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Zimmerbrand rasch gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es nicht. Die brandbetroffene Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 14-jährigen Verursacher eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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