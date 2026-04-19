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POL-WHV: Pressemeldung PK Jever, 17.-19.04.2026

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever, 17.-19.04.2026
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Wilhelmshaven (ots)

Schortens - Körperverletzung mit anschließender Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr wurden vor einer Diskothek in Schortens zwei Frauen durch zwei männliche Personen (17 und 21 Jahre) belästigt. Infolgedessen kam es zu mehreren Beleidigungen und Körperverletzungen zwischen den beteiligten Gruppen. Im Zuge der Anzeigeaufnahmen wurden auch die eingesetzten Beamten fortwährend durch die genannten zwei männlichen Personen beleidigt. Im Rahmen der Identitätsfeststellung des 17-jährigen, verweigert dieser jegliche Angaben und leistet im Anschluss erheblichen Widerstand, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wird. Nachdem der 17-jährige auf das Polizeikommissariat Jever verbracht wurde, konnte er dort seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Sande - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Kleinkraftfahrerin

Am 18.04.2026, gegen 17.10 Uhr, überquerte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin die Wilhelmshavener Straße in Sande-Mariensiel aus Richtung Flugplatz kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Pkw-Fahrerin im Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad / Motorroller zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Die 15-jährige Rollerfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankhaus zugeführt.

Sande - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 19.04.2026, gegen 02.20 Uhr in Sande, wurde durch die Beamten festgestellt, dass die 47-hährige Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Jever - Verkehrsunfallflucht / Transporter im Hookstief

Am 19.04.2026, gegen 07.20 Uhr, wird dem Polizeikommissariat Jever gemeldet, dass ein Transporter im Hookstief an der Kreuzung Ochsenhammsweg/Hooksweg liegen würde. Die Meldung konnte durch die Beamten vor Ort bestätigt werden. Offensichtlich befuhr der Transporter zunächst den Ochsenhammsweg in Fahrtrichtung Hooksweg, kam unmittelbar im Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in das Hookstief. Der oder die Fahrzeuginsassen entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Unfallzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden, so dass zur Zeit von einer Unfallzeit zwischen dem 18.04.2026, 21.00 Uhr und der Meldezeit ausgegangen wird. Zwecks Bergung des Fahrzeugs wurde ein ortsansässiges Abschleppunternehmen angefordert. Da während der Bergung Betriebsstoffe auszulaufen drohten, musste zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Jever alarmiert werden. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel.: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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