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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholeinfluss bei Vorsprache festgestellt

Jever (ots)

Am 19.04.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Polizeikommissariats in Jever zu einem Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien ein 33-jähriger Mann in der Dienststelle, um einen zuvor am selben Tag stattgefundenen Verkehrsunfall zu schildern. Im Verlauf des Gesprächs wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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