Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfall in Waldniel - Polizei sucht Hundebesitzer

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Bereits am 07. Mai kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 8-jähriger Junge von einem unbekannten Mann angegangen wurde. Der Junge war mit Freunden mit dem Fahrrad unterwegs, als es offenbar zu einer Auseinandersetzung mit einem Paar und dessen Hund kam. Hintergrund soll gewesen sein, dass der Junge mit seinem Fahrrad den Hund berührt hatte. Der unbekannte Mann schrie den Jungen an, packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn. Das Paar war mit einem mittelgroßen, schwarz-weißen Hund unterwegs. Das Kriminalkommissariat 3 sucht nun Hinweise zu den beiden Unbekannten. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (338)

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