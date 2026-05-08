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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

Kaarst (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai, ist es am Bruchweg in Kaarst zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer gekommen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Pkw-Fahrerin gegen 16:50 Uhr dabei, aus einer Grundstückseinfahrt auszufahren, als er einen auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen auf einem E-Scooter bemerkte. Der Autofahrer hielt an, der Jugendliche jedoch nicht, weshalb er gegen das Fahrzeug prallte. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Daimlerstraße fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Zudem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich zu erkennen zu geben, die Daten auszutauschen und so zur Klärung des Sachverhalts beizutragen. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Strafen bis zum Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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