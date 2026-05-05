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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18-Jährige stürzt von E-Scooter

Neuss (ots)

Am Samstag (02.05.) befuhr, gegen 19:40 Uhr, eine 18-jährige Neusserin mit ihrem E-Scooter die Furtherhofstraße in Fahrtrichtung Böcklerstraße. Nach ersten Erkenntnissen kam die E-Scooter-Fahrerin auf Höhe der Einmündung der Clarenbachstraße zu Fall und stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise zur weiteren Sachverhaltsklärung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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