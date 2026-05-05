Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Mögliche Gefährdungslage an Schule
Grevenbroich (ots)
Die Polizei ist aktuell mit mehreren Einsatzkräften am Berufsbildungszentrum in Grevenbroich im Einsatz, an der derzeit schriftliche Prüfungen stattfinden. Es gibt vage Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage. Diesen Hinweisen gehen wir derzeit mit Hochdruck nach. Vorsorglich hat die Schule in Absprache mit der Polizei eigene Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht keine Gefahr für anwesende Personen. Aufgrund mehrfacher Nachfrage, weisen wir daraufhin, dass es sich nicht um eine Amok-Lage handelt.
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