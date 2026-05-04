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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Identität von in Erft aufgefundenem Mann geklärt

Grevenbroich (ots)

Die Identität des am Samstag (02.05.) gegen 17:00 Uhr in der Erft tot aufgefundenen Mannes ist geklärt.

Der männliche Leichnam des 59-jährigen Grevenbroichers mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde durch einen Paddler im Bereich der Schwarzen Brücke in Grevenbroich-Mühlrath entdeckt.

Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Eine Obduktion des Verstorbenen wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an und hat das Kriminalkommissariat 11 in Neuss übernommen.

Hinweise, die zur Aufklärung des Todes führen könnten, nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle@rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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