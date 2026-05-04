PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag (02.05.) auf Sonntag (03.05.) konnte Polizisten einen 40-jährigen Pkw-Aufbrecher festnehmen.

Als die Beamten gegen 02:00 Uhr an einem auf der Michaelstraße geparkten Pkw vorbeifuhren, schauten sie genau hin. Auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs hatte sich plötzlich eine Person abgeduckt und offenbar verstecken wollen. Nachdem diese die Polizei entdeckt hatte, stieg er aus dem Auto aus und flüchtete. Jedoch kam er nicht weit, zusammen mit dem zufällig vorbeikommenden Fahrzeugeigentümer konnten die Beamten den Dieb einholen, festhalten und kontrollieren. Dieser führte Gegenstände mit sich, die aus Autoaufbrüchen stammen könnten.

Er wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen auch zu möglichen weiteren Taten laufen und werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen, denn Gelegenheit macht Diebe.

   - Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun
   - Schließen Sie ihr Fahrzeug ab, wenn Sie es verlassen

Sie wollen sich zum Thema Kriminalprävention informieren? Dann besuchen sie unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-im-rhein-kreis-neuss die Internetseiten der Polizei.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:04

    POL-NE: Gruppe Jugendlicher schlägt auf 33-Jährigen ein

    Grevenbroich (ots) - In der Nacht zu Freitag, 1. Mai, ist ein 33-Jähriger offenbar von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt worden. Der Düsseldorfer war demnach kurz nach 2 Uhr nach einer Feier im Festzelt im Bereich des Marktplatzes in Grevenbroich-Wevelinghoven unterwegs. In einer Gasse wurde er von einer Gruppe aus fünf Personen im Alter zwischen geschätzt 16 und 18 Jahren angegriffen, dabei wurde er ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:59

    POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

    Neuss (ots) - Am Freitag, 1. Mai, wurde ein 70-jähriger Neusser telefonisch von mutmaßlichen Betrügern kontaktiert. Diese meldeten sich unter der Rufnummer seiner Bank und machten Angaben zu einer mutmaßlich unautorisierten Zahlung, die von seinem Konto abgebucht werden solle. Diese müsse er zunächst bestätigen und anschließend stornieren. Dieser Aufforderung kam der Senior nach und folgte auf Anweisung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren