Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag (02.05.) auf Sonntag (03.05.) konnte Polizisten einen 40-jährigen Pkw-Aufbrecher festnehmen.

Als die Beamten gegen 02:00 Uhr an einem auf der Michaelstraße geparkten Pkw vorbeifuhren, schauten sie genau hin. Auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs hatte sich plötzlich eine Person abgeduckt und offenbar verstecken wollen. Nachdem diese die Polizei entdeckt hatte, stieg er aus dem Auto aus und flüchtete. Jedoch kam er nicht weit, zusammen mit dem zufällig vorbeikommenden Fahrzeugeigentümer konnten die Beamten den Dieb einholen, festhalten und kontrollieren. Dieser führte Gegenstände mit sich, die aus Autoaufbrüchen stammen könnten.

Er wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen auch zu möglichen weiteren Taten laufen und werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen, denn Gelegenheit macht Diebe.

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