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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer - Unfälle verursacht?

POL-NE: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer - Unfälle verursacht?
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Neuss (ots)

Am Sonntagabend, 3. Mai, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, dass mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien durch Neuss fuhr. Die daraufhin entsandten Beamten konnten an der Kaarster Straße einen 54-jährigen Deutsch-Ungarn anhalten. Dieser war augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs. Sein Fahrzeug wies mutmaßlich frische Beschädigungen auf, die von Unfällen während der Trunkenheitsfahrt herrühren könnten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 sind deswegen auf der Suche nach Fahrzeughaltern, deren Fahrzeuge durch den alkoholisierten Autofahrer beschädigt worden sein könnten.

In der fraglichen Nacht führte dessen Route von Düsseldorf aus über die Autobahn 44, Fahrtrichtung Krefeld, sowie die A 57 in Richtung Köln. An der Anschlussstelle Holzbüttgen fuhr der von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt über die Viersener Straße und Kaarster Straße fort, wo er von der Polizei gestoppt wurde.

Wer entsprechende Hinweise über Unfälle hat, die in diesem Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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