Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

Neuss (ots)

Am Freitag, 1. Mai, wurde ein 70-jähriger Neusser telefonisch von mutmaßlichen Betrügern kontaktiert. Diese meldeten sich unter der Rufnummer seiner Bank und machten Angaben zu einer mutmaßlich unautorisierten Zahlung, die von seinem Konto abgebucht werden solle. Diese müsse er zunächst bestätigen und anschließend stornieren. Dieser Aufforderung kam der Senior nach und folgte auf Anweisung der Unbekannten mehreren Links auf seinem Computer. Anschließend verlor er den Zugriff auf sein Konto. Es wurde offenbar Geld abgebucht.

In einem weiteren Fall wurde die Polizei am Samstag, 2. Mai, von einer Zeugin über zwei verdächtige Männer informiert, die offenbar am Haus einer Seniorin am Kreitzweg in Holzheim klingelten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die dort wohnende 89-Jährige zuvor ebenfalls von einer angeblichen Bankmitarbeiterin kontaktiert worden war. Dieser teilte mit, dass ihre EC-Karte ausgetauscht werden müsse, und brachte die Seniorin dazu, diverse Bankdaten herauszugeben. Es würde bald ein Mitarbeiter des Instituts vorbeikommen und die alte Karte abholen, die neue Karte müsse sie am Montag in der Bank abholen. Durch die Präsenz der Zeugin wurde offenbar eine Übergabe verhindert.

Das Kriminalkommissariat 12 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Der sogenannte "falsche Bankmitarbeiter" ist neben angeblichen Handwerkern oder Polizeibeamten eine häufige Masche, mit der Betrüger versuchen, an das Geld vor allem älterer Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Wer die Tricks der Verbrecher aber kennt und ein gesundes Misstrauen an den Tag legt, kann sich und sein Eigentum schützen. Familien und Freunde von älteren Menschen können daher das Gespräch suchen und diese Personen zum Thema Betrugsversuche sensibilisieren.

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