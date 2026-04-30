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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinbrand in Gesamtschule

Grevenbroich (ots)

Ein Kleinbrand in einer Gesamtschule an der Hans-Sachs-Straße in Orken hat am Mittwoch (29.04.), gegen 13:00 Uhr, einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war im ersten Obergeschoss ein auf dem Boden liegendes Kleidungsstück, vermutlich ein Pullover, in Brand geraten. Daraufhin verbreiteten sich Rauchgase im Gebäudeteil A.

Mindestens zwei Schülerinnen im Alter von 12 Jahren und zwei Lehrkräfte im Alter von 36 und 55 Jahren atmeten Rauchgase ein und mussten vom Rettungsdienst gesichtet werden. Die 55 Jahre alte Lehrerin wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brandort wurde heute (30.04.) von Spezialisten der Kripo zur Brandursachenermittlung aufgesucht. Ergebnis: Es liegen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen vor. An dem Schulgebäude selbst entstand kein Gebäudeschaden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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