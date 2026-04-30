Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Legen Sie auf und geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten heraus

Neuss (ots)

Am Mittwoch (29.04.), gegen 13:30 Uhr, erhielt eine 65-jährige Neusserin einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Er gab an, dass man auf ihrem Konto eine Sicherheitssoftware installieren und sie sich dafür in das Online Banking einloggen müsse. Nach ersten Erkenntnissen folgte die Neusserin den Aufforderungen des Tatverdächtigen und gab auf einer Internetseite ihren Pin ein. Im Laufe des Tages bemerkte sie eine Abbuchung von ihrem Konto. Sie erkannte den Betrug und erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei informiert: - Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Sparkassen und Behörden kommen nicht bei Ihnen zu Hause vorbei und nehmen Bankkarten oder andere Wertsachen für Sie in Verwahrung - Denken Sie daran, die Täter agieren sehr geschickt und verstehen es Druck aufzubauen. Lassen Sie sich von solchen Anrufern nicht bedrängen und beenden Sie das Gespräch sofort - Kontaktieren Sie Ihre Bank unter der Ihnen bereits bekannten Telefonnummer und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers, bevor Sie handeln - Informieren Sie umgehend Ihre Bank oder Sparkasse und lassen Sie gegebenenfalls Konten, Bankkarten und Onlinebanking sperren, wenn Sie Opfer von Trickbetrügern oder Trickdieben wurden - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei

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