Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer bei Polizeieinsatz verletzt

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (29.04.) meldeten sich gegen 09:40 Uhr Angehörige eines 26 Jahre alten Kaarsters bei der Polizei und gaben an, dass sich der mutmaßlich psychisch kranke Mann in der Wohnung auf der Westfalenstraße aggressiv verhalten, Drohungen aussprechen und sich selbst verletzen würde. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte der Kaarster die Wohnung und das Grundstück verlassen. Nach ersten Erkenntnissen führte er dabei mindestens ein Messer bei sich. Der Mann konnte auf der Wattmannstraße durch die Polizei angetroffen und überwältigt werden. Hierbei kam es zum Schusswaffengebrauch und Einsatz von Reizgas. Der Kaarster erlitt Verletzungen an den Beinen. Die eingesetzten Beamten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sofort Erste Hilfe. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Aus Neutralitätsgründen hat das PP Düsseldorf die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Pressestelle des PP Düsseldorf.

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