Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtige flüchten vor Polizei

Neuss (ots)

Weil sich am Dienstag (28.04.), gegen 22:20 Uhr, mindestens zwei Personen unberechtigt auf dem Gelände einer Firma für Baustoffe aufgehalten haben sollen, rückten mehrere Streifenwagen zur Hansastraße im Hafen aus.

Auf dem Weg zum Einsatzort kam einem Streifenwagen ein silberner VW Touran mit britischen Kennzeichen entgegen. Als die Beamten den Wagen anhalten wollten, beschleunigte dessen Fahrer und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Nachdem der VW an der Einmündung Markt / Hymgasse leicht mit einem Poller kollidiert war, verließen vier Personen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht auf ihre Spur.

Lediglich vom Fahrer und vom Beifahrer liegen Personenbeschreibungen vor:

Fahrer: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit einem roten Pullover und einer dunklen Hose

Beifahrer: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung

In dem VW Touran konnten verschieden Werkzeuge aufgefunden werden. Auf dem Gelände der Baustofffirma selbst konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Hinweise auf einen bereits vollendeten Einbruch liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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