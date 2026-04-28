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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparktes Fahrzeug touchiert

Neuss (ots)

Am Montag (27.04.) befuhr ein 50-jähriger Düsseldorfer, gegen 13:35 Uhr, die Marienstraße und beabsichtigte, nach links in die Johannes-Geller-Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte er die entgegenkommenden Fahrzeuge durch fahren zu lassen. Dabei wich er nach rechts aus und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug.

Die Beamten erlangten während der Unfallaufnahme Kenntnis über eine mögliche Alkoholisierung des Düsseldorfers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde auf einer Wache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer unter dem Einfluss von Alkohol Auto fährt, riskiert nicht nur empfindliche Strafen, sondern bringt auch sich und andere in Gefahr. Lassen Sie, wenn Sie getrunken haben, daher den Wagen - und auch das Fahrrad - stehen, und nutzen Sie stattdessen ein Taxi oder die öffentlichen Verkehrsmittel.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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