Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Couragierte Hausbewohner stellen Einbrecher

Jüchen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 25. April, ist ein 45-Jähriger offenbar in ein Mehrfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Jüchen-Hochneukirch eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise drang der Deutsche in das Haus ein und versuchte im Anschluss, sich Zugang zu einem Kellerabteil zu verschaffen. Dabei löste er einen Alarm aus und wurde von den Hausbewohnern überrascht.

Um den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, schloss einer der Hausbewohner die Eingangstür ab. Der Einbrecher rannte daraufhin ins erste Obergeschoss, wo er ein Fenster aufbrach und durch einen Sprung ins Freie gelangte. Dabei verletzte er sich leicht. Die Hausbewohner nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Verdächtigen nahe dem Friedhof einholen und zu Boden bringen. Dort hielten sie ihn fest, bis die alarmierten Beamten der Polizei eintrafen.

Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich um Einbruchswerkzeug handeln könnte. Außerdem führte er illegale Rauschmittel mit sich. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 24, das auch weitere Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de aufnimmt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Mietern und Eigentümern von Häusern und Wohnungen dazu, sich Gedanken zum Thema Einbruchsschutz zu machen. Schon geringe Sicherungsmaßnahmen können dazu beitragen, Diebe abzuschrecken. Die Polizei bietet eine kostenfreie und herstellerneutrale Beratung an. Ein Termin vor Ort kann unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbart werden.

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