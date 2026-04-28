Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erwischt Lkw-Fahrer nach Alleinunfall

Dormagen (ots)

Ein 43-Jähriger ist am Montag, 27. April, offenbar unter dem Einfluss verschreibungspflichtiger Medikamente von der Fahrbahn der Bundesstraße 9 zwischen Neuss-Uedesheim und Dormagen-Delrath abgekommen. Zeugen berichteten, dass der Lastwagen kurz nach 15 Uhr nach rechts in einen Grünstreifen geriet und mit einer Laterne und einem Verkehrszeichen kollidierte, die schwer beschädigt wurden. Danach setzte der Bulgare seine Fahrt in Richtung Industriegebiet Delrath fort. Auf einem Firmengelände an der Edisonstraße konnte die Polizei das Fahrzeug auffinden. Im Verlauf der Untersuchung ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Beruhigungsmedikamenten stehen könnte. Ihm wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weiterführende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Dass das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Rauschmitteln gefährlich und verboten ist, ist hinlänglich bekannt. Aber auch legal - etwa auf Rezept - erworbene Arzneimittel können die Eignung zum Führen von Fahrzeug herabsetzen. Informieren Sie sich über mögliche Nebenwirkungen und treten Sie keineswegs die Fahrt an, wenn Sie sich außergewöhnlich Müde oder anderweitig nicht in der Lage sehen, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

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