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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisstes Kind aus Neuss - Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Seit Dienstag (28.04.2026) wird ein 12-jähriges Mädchen aus Neuss vermisst. Sie wurde zuletzt, gegen 14 Uhr, an der Polizeiwache in Neuss (Jülicher Landstraße 178) gesehen. Die Vermisste kehrte von dort nicht zum Elternhaus zurück und ist seitdem vermisst. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zu ihrem Auffinden, weshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten wird.

Das Mädchen ist circa 150 Zentimeter groß, habe schulterlanges blondes Haar und trug einen grauen Pullover, eine schwarze Jacke, sowie eine Jeans und Schuhe der Marke "Adidas". Sie habe einen schwarzen Rucksack dabei.

Ein Foto der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link https://polizei.nrw/fahndung/202199 aufgerufen werden.

Das Bild ist nur solange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-300-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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