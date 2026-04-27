PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall - Fahrerin eines E-Scooters verletzt

Grüsntadt (ots)

Verletzt wurde die 14 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters bei der Kollision mit einem Pkw. Die Jugendliche fuhr am Freitag (24.04.26) gegen 21:20 Uhr von der Bahnhofstraße auf die Bitzenstraße, um geradeaus zum Bahnhof zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der von rechts herannahte und von einer 73 Jahre alten Frau gefahren wurde. Die Lichtzeichenanlage war zu dem Zeitpunkt mit blinkendem Gelblicht aktiv. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der E-Scooter war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 09:27

    POL-PDNW: Auseinandersetzung bei Wein-Event

    Meckenheim (ots) - Bei der Veranstaltung "6 auf der Höhe" in Meckenheim kam es am Samstag-Abend zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Eine Gruppe von ca. 15 Personen habe hierbei gegen 23:00 Uhr mehrere andere Besucher attackiert und zwei Fahrzeuge beschädigt. Weiterhin wurden einem 18-jährigen Haßlocher nachdem er von mehreren Personen angegriffen wurde, das Handy, der Geldbeutel und die Uhr abgenommen. Die ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 09:16

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Haßloch (ots) - Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von 20000 Euro ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier PKW am Sonntag, 26.04.26 gegen 11:00 Uhr im Bereich des Plopsa-Lands. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Wörth wollte von der B39 kommend auf den Parkplatz des Plopsa-Lands einbiegen und übersah hierbei den PKW einer 43-jährigen Haßlocherin, die ihr entgegen kam. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren