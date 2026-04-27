Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfall - Fahrerin eines E-Scooters verletzt
Grüsntadt (ots)
Verletzt wurde die 14 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters bei der Kollision mit einem Pkw. Die Jugendliche fuhr am Freitag (24.04.26) gegen 21:20 Uhr von der Bahnhofstraße auf die Bitzenstraße, um geradeaus zum Bahnhof zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der von rechts herannahte und von einer 73 Jahre alten Frau gefahren wurde. Die Lichtzeichenanlage war zu dem Zeitpunkt mit blinkendem Gelblicht aktiv. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der E-Scooter war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.
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