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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Freitag (24.04.), gegen 12 Uhr, hielt sich eine 86-jährige Kaarsterin in einem Bus der Linie 51 in Richtung Neuss als Fahrgast auf. An der Haltestelle Roseggerstraße in Kaarst beabsichtigte die Seniorin auszusteigen. Nach ersten Erkenntnissen schloss sich die Bustür während sie mit ihrem Rollator ausstieg, sodass sie dabei von der Tür eingeklemmt wurde. Nachdem sie und weitere Fahrgäste auf die Situation aufmerksam machten, öffnete sich die Tür und sie konnte aussteigen. Die Kaasterin verletzte sich dabei leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sich ebenfalls im Bus befanden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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