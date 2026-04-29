Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholbedingter Unfall im Kreisverkehr

Korschenbroich (ots)

Am Dienstagabend, 28. April, ist es auf der Landstraße 390 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Am Kreisverkehr im Bereich der Anschlussstelle Mönchengladbach Ost der Autobahn 44 kam ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw offenbar von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst durch einen Grünstreifen, anschließend über die begrünte Mittelinsel des Kreisverkehrs und kollidierte auf der anderen Seite mit einem Verkehrszeichen. Die Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die beiden Personen unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnten. Ihnen wurde deswegen eine Blutprobe entnommen. Wer der beiden Männer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des grauen Fiat Bravo mit niederländischem Kennzeichen saß, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen hat. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang nochmals alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, sich an die gültigen Grenzwerte für Alkohol am Steuer zu halten. Am besten verzichten Sie vollständig auf Alkohol, wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur empfindliche Strafen wie den Verlust der Fahrerlaubnis, sondern auch das eigene Leben sowie das von Unbeteiligten. (-14015)

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