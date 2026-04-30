Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Radfahrerin stürzt aus unbekannter Ursache
Grevenbroich (ots)
Am Mittwoch (29.04.) befuhr, gegen 12:15 Uhr, eine 70-jährige Echternacherbrückerin mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Dorfstraße in Grevenbroich aus Hülchrath kommend. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich schwer.
Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
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