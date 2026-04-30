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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin stürzt aus unbekannter Ursache

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (29.04.) befuhr, gegen 12:15 Uhr, eine 70-jährige Echternacherbrückerin mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Dorfstraße in Grevenbroich aus Hülchrath kommend. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich schwer.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise dazu werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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