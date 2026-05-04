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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 69-Jährige von Einbrechern überrascht

POL-NE: 69-Jährige von Einbrechern überrascht
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag, 27. April, sind offenbar drei bislang unbekannte Männer in ein Haus an der Brucknerstraße in Strümp eingebrochen. Zwischen 2 und 3 Uhr verschafften sich die Verdächtigen offenbar über eine Kellertür Zugang zum Einfamilienhaus und trafen dabei auf eine schlafende 69-Jährige. Einer der Männer hielt der Seniorin den Mund zu, während die anderen die Zimmer durchwühlten. Im Anschluss verließen die Einbrecher das Gebäude durch die Kellertür. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Die 69-Jährige blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle drei Tatverdächtigen sollen schwarz gekleidet gewesen sein, sie trugen Sturmhauben und Handschuhe, mindestens einer von ihnen habe Russisch gesprochen.

Insgesamt schlugen Einbrecher in der Vergangenen Woche 13-Mal im Kreisgebiet zu. Dabei ereigneten sich vier Taten in Meerbusch, drei in Korschenbroich. Zu jeweils zwei Einbrüchen kam es in Neuss und Jüchen, jeweils einmal in Dormagen und Kaarst.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zugleich rät die Polizei allen Eigentümern und Mietern, Wohnungen und Häuser gegen Einbruch zu sichern. Die Täter operieren häufig mit einfachen Mitteln und unter Zeitdruck - schon grundlegende Sicherungsmaßnahmen können sie daher dazu bringen, von ihrem kriminellen Vorhaben abzulassen. Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos und vor Ort beraten! Einen Termin mit den Experten aus dem Bereich Einbruchsschutz können Sie unter 02131 3000 vereinbaren.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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