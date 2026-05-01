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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rhein-Kreis Neuss - Tanz in den Mai - Polizei zieht erste Bilanz

Neuss (ots)

Die Nacht vom 30.April auf den 1.Mai wird in unserer Region traditionell als Frühlingsfest mit vielen Feiern begangen. In der Vergangenheit hat dabei immer mal wieder der eine oder andere Feiernde über die Stränge geschlagen - deswegen hat sich die Polizei auch in diesem Jahr auf das Fest vorbereitet und mit verstärkten Kräften entsprechend aufgestellt, um bei Bedarf reagieren zu können. Mit Rückblick auf die Nacht zieht die Polizei nun ein insgesamt positives Fazit. In der Zeit von Donnerstag, 30. April, (20:00 Uhr) bis Freitag, 1. Mai, (06:00 Uhr) rückten die Beamtinnen und Beamten zu 13 Einsätzen aus, die im Zusammenhang mit den Maifeiern standen. Im Vorjahr waren 8 Einsätze angefallen. Im Kreisgebiet kam es zu 3 Fällen von Sachbeschädigung (0 in 2025), es musste in keine Streitigkeiten eingegriffen werden (Vorjahr: 0) und es kam zu 1 Brand (Vorjahr: 0). Die Polizei wurde zu 1 Fall von Ruhestörung (Vorjahr: 3) gerufen. Außerdem kam es zu 3 Körperverletzungen (Vorjahr: 2), wobei 4 Personen verletzt wurden (Vorjahr: 3). Hierunter ein leicht verletzter Polizeibeamter, welcher aber weiterhin dienstfähig blieb.

Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die den Tanz in den Mai friedlich, fröhlich und verantwortungsbewusst gefeiert haben. Achten Sie bei diesem und anderen Festen stets auf sich und Ihre Mitmenschen, verzichten Sie auf Alkohol, wenn Sie mit dem Auto und dem Rad nach Hause müssen und wählen Sie im Notfall die 110. Kl.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-20210

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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