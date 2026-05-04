Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gruppe Jugendlicher schlägt auf 33-Jährigen ein

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag, 1. Mai, ist ein 33-Jähriger offenbar von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt worden.

Der Düsseldorfer war demnach kurz nach 2 Uhr nach einer Feier im Festzelt im Bereich des Marktplatzes in Grevenbroich-Wevelinghoven unterwegs. In einer Gasse wurde er von einer Gruppe aus fünf Personen im Alter zwischen geschätzt 16 und 18 Jahren angegriffen, dabei wurde er leicht verletzt, außerdem wurde offenbar seine Geldbörse entwendet.

Die Tatverdächtigen entfernten sich im Anschluss in Richtung Rhenaniastraße. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Offenbar war es bereits im Vorfeld im Festzelt zu einem Konflikt zwischen dem 33-Jährigen und bisher unbekannten Jugendlichen gekommen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mai an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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