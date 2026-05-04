Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Tote Jugendliche in Erft: Ermittlungen abgeschlossen
Grevenbroich (ots)
Am Donnerstag (30.04.) verunglückte ein 16-jähriges Mädchen aus Grevenbroich in der Erft.
Die Ermittlungen zu den Umständen des Tods des Mädchens wurden durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Neuss geführt.
Diese sind nun nahezu abgeschlossen.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen weiterhin nicht vor.
Somit gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem tragischen Unglück aus.
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