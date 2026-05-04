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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tote Jugendliche in Erft: Ermittlungen abgeschlossen

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (30.04.) verunglückte ein 16-jähriges Mädchen aus Grevenbroich in der Erft.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Tods des Mädchens wurden durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Neuss geführt.

Diese sind nun nahezu abgeschlossen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen weiterhin nicht vor.

Somit gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem tragischen Unglück aus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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